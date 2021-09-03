У Зеленського розповіли, коли можуть перезапустити Вищу кваліфкомісію суддів

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Представник президента у Конституційному суді, нардеп від фракції "Слуга народу" Федір Веніславський прогнозує, що Вища кваліфікаційна комісія суддів поновить свою роботу наприкінці року

Як передає RegioNews, про це парламентар заявив в ефірі одного з телеканалів.

За словами депутата, до 11 вересня буде сформована конкурсна комісія, яка розпочне процедури відбору до складу ВККС.

"Рада суддів, як мені відомо, вже дала своїх представників до конкурсної комісії з ВККС. Очікуємо рішення від наших міжнародних партнерів. У них є час до 11 вересня. Тобто протягом тижня ми вже повинні отримати повноцінно сформовану конкурсну комісію, яка розпочне процедури відбору до складу ВККС ", - заявив він.

Веніславський додав, що до кінця року ВККС вже може запрацювати.

"Я переконаний, що до кінця цього року ми отримаємо ВККС, який працює. Вона зможе дуже швидко почати заповнювати вакансії в судах. Також переконаний, що ми отримаємо більш відповідальну ВРП, яка не розглядатиме довгий час виробництва", - заявив він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський ветував законопроект № 3711-д про перезапуск ВККС через технічну колізію з нормами про міжнародних експертів у конкурсній комісії.

Пізніше парламент схвалив вказаний нормативний акт у новій редакції.