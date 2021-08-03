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03 серпня 2021, 11:23 17

Зеленський підписав закон про відновлення роботи Вищої кваліфкомісіії суддів за участі міжнародних експертів

03 серпня 2021, 11:23 17
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Фото з відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України" з урахуванням його пропозицій, який зокрема передбчачає вирішальну роль міжнародних експертів при формуванні ВККС.

Про це пише RegioNews з посиланням на картку законопроєкту на сайті Верховної Ради

Нагадаємо, що 29 червня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №3711-Д, який передбачає зміни до Закону "Про судоустрій і статус судді", відповідно до якого планується перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів за вирішальної ролі міжнародних експертів у конкурсі щодо добору суддів.

8 липня президент Володимир Зеленський наклав вето на підтриманий парламентом законопроєкт №3711-д про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС).

У своїх пропозиціях Зеленський, серед іншого, пропонує встановити, що "Вища кваліфікаційна комісія суддів України вважається повноважною за умови призначення до її складу не менше одинадцяти членів, щонайменше шість із яких призначені з числа суддів або суддів у відставці".

Крім цього, Глава держави пропонує передбачити, що "на запит члена першого складу Конкурсної комісії для організаційного, технічного забезпечення здійснення його повноважень Конкурсна комісія може залучати помічників, перекладачів. Фінансування діяльності таких помічників, перекладачів може здійснюватися із залученням міжнародної технічної допомоги".

13 липня законопроєкт схвалено в новій редакції

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