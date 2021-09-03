У Зеленского рассказали, когда могут перезапустить Высшую квалифкомиссию судей

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Представитель президента в Конституционном суде, нардеп от фракции "Слуга народа" Федор Вениславский прогнозирует, что Высшая квалификационная комиссия судей возобновит свою работу в конце года

Как передает RegioNews об этом парламентарий заявил в эфире одного из телеканалов.

По словам депутата, до 11 сентября будет сформирована конкурсная комиссия, которая начнет процедуры отбора в состав ВККС.

"Совет судей, как мне известно, уже дал своих представителей в конкурсную комиссию по ВККС. Ожидаем решения от наших международных партнеров. У них есть время до 11 сентября. То есть в течение недели мы уже должны получить полноценно сформированную конкурсную комиссию, которая начнет процедуры отбора в состав ВККС", - заявил он.

Вениславский добавил, что до конца года ВККС уже может заработать.

"Я убежден, что до конца этого года мы получим ВККС, который работает. Она сможет очень быстро начать заполнять вакансии в судах. Также убежден, что мы получим более ответственный ВСП, который не будет рассматривать долгое время производства", - заявил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский ветировал законопроект № 3711-д о перезапуске ВККС из-за технической коллизии с нормами о международных экспертах в конкурсной комиссии.

Позже парламент одобрил указанный нормативный акт в новой редакции.