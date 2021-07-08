Зеленський ветував закон щодо відновлення роботи Вищої кваліфкомісії суддів

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Як пише Regionews, про це свідчить картка законодавчого акту на сайті Верховної Ради.

Зазначено, що документ 8 липня повернуто з пропозиціями Глави держави і вже спрямовано на повторний розгляд профільного комітету.

У своїх пропозиціях Зеленський серед іншого пропонує встановити, що "Вища кваліфікаційна комісія суддів України вважається повноважною за умови призначення до її складу не менше одинадцяти членів, щонайменше шість із яких призначені з числа суддів або суддів у відставці".

Крім цього, Глава держави пропонує передбачити, що "на запит члена першого складу Конкурсної комісії для організаційного, технічного забезпечення здійснення його повноважень Конкурсна комісія може залучати помічників, перекладачів. Фінансування діяльності таких помічників, перекладачів може здійснюватися із залученням міжнародної технічної допомоги".

Нагадаємо, що вказаний закон було ухвалено 29 червня.

Він передбачає вирішальну роль міжнародних експертів у формуванні Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Перший склад конкурсної комісії з відбору членів ВККС розпочинає роботу за умови призначення щонайменше чотирьох членів Конкурсної комісії, з яких двоє запропоновані міжнародними та іноземними організаціями.

Рішення першого складу Конкурсної комісії є ухваленим, якщо за нього проголосували не менше, ніж чотири члени Конкурсної комісії, з яких двоє запропоновані міжнародними та іноземними організаціями.

ВККС вважається повноважною, за умови призначення до її складу не менше одинадцяти членів. У разі закінчення строку повноважень члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів, внаслідок чого ВККС вважатиметься неповноважною, такий член Комісії продовжує виконувати свої повноваження до дня призначення на його посаду іншої особи, але не більше трьох місяців.