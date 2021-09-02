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02 вересня 2021, 17:46 21

Медведчуку продовжили цілодобовий домашній арешт

02 вересня 2021, 17:46 21
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Фото: сайт ОПЗЖ
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Печерський районний суд Києва 2 вересня продовжив домашній арешт народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука

Про це пише RegioNews, посилаючись на трансляцію суду.

Медведчука підозрюють у державній зраді і порушенні законів і звичаїв війни. Йому загрожує від 12 років в'язниці до довічного.

Нагадаємо, 20 серпня стало відомо, що Офіс генпрокурора завершив слідство у справі про держзраду Медведчука.

Відомо, що 13 травня суд відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт. 9 липня Медведчуку продовжили домашній арешт ще на два місяці. 15 липня адвокати Медведчука знову оскаржили його домашній арешт.

Україна арешт партія ОПЗЖ опозиційна платформа

 
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