Медведчуку продовжили цілодобовий домашній арешт
Печерський районний суд Києва 2 вересня продовжив домашній арешт народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука
Про це пише RegioNews, посилаючись на трансляцію суду.
Медведчука підозрюють у державній зраді і порушенні законів і звичаїв війни. Йому загрожує від 12 років в'язниці до довічного.
Нагадаємо, 20 серпня стало відомо, що Офіс генпрокурора завершив слідство у справі про держзраду Медведчука.
Відомо, що 13 травня суд відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт. 9 липня Медведчуку продовжили домашній арешт ще на два місяці. 15 липня адвокати Медведчука знову оскаржили його домашній арешт.
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