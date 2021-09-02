Медведчуку продлили круглосуточный домашний арест

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Печерский районный суд Киева 2 сентября продлил домашний арест народного депутата от "Опозиційної платформи - За життя" Виктора Медведчука

Об этом пишет RegioNews, ссылаясь на трансляцию суда.

Медведчука подозревают в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны. Ему грозит от 12 лет тюрьмы до пожизненного.

Напомним, 20 августа стало известно, что Офис генпрокурора завершил следствие по делу о госизмене Медведчука.

Известно, что 13 мая суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест. 9 июля Медведчуку продлили домашний арест еще на два месяца. 15 июля адвокаты Медведчука вновь обжаловали его домашний арест.