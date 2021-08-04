Кабмін звільнив Антона Геращенка з МВС та призначив заступником міністра інфраструктури Мустафу Найєма
Кабінет міністрів звільнив Антона Геращенка з посади заступника міністра внутрішніх справ та призначив Мустафу Найєма заступником міністра інфраструктури
Про це пише RegioNews з посиланням на телеграм нардепа Олексія Гончаренка.
Крім цього уряд призначив за результатами конкурсу головою Державної митної служби Павла Рябікіна.
Цим же рішенням уряд погодив: призначення Буряка Олега Миколайовича головою Запорізької районної державної адміністрації Запорізької області, призначення Чушкіна Олексія Івановича головою Голованівської районної державної адміністрації Кіровоградської області.
Також на сьогоднішньому засіданні уряд погодив звільнення Іванишина Петра Миколайовича з посади голови Косівської районної державної адміністрації Івано-Франківської області.
Нагадаємо, що нещодавно з уряду звільнили іншого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового. Також уряда погодив призначення В'ячеслава Чауса очільником Чернігівської ОДА