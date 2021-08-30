Он напомнил, что ранее Монастырский сам был в советниках у Геращенко, когда последний занимал пост народного депутата VIII созыва.
Геращенко назначили советником главы МВД Монастырского, - нардеп
Бывший заместитель министра внутренних дел Арсена Авакова Антон Геращенко назначен советником нового главы МВД Дениса Монастырского
Как пишет RegioNews, эту информацию в эфире "Украине 24" подтвердил нардеп от "Європейської Солідарності" Алексей Гончаренко.
"Не могу назвать это назначение возвращением "старых" кадров, поскольку Геращенко мой ровесник. Ну а по сути, думаю, что в МВД знают о достаточном опыте этого чиновника", – заметил нардеп.
Напомним, 4 августа Кабмин уволил Антона Геращенко с должности заместителя министра внутренних дел.
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