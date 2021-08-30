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30 августа 2021, 13:16 42

Геращенко назначили советником главы МВД Монастырского, - нардеп

30 августа 2021, 13:16 42
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Фото: сайт МВД
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Бывший заместитель министра внутренних дел Арсена Авакова Антон Геращенко назначен советником нового главы МВД Дениса Монастырского

Как пишет RegioNews, эту информацию в эфире "Украине 24" подтвердил нардеп от "Європейської Солідарності" Алексей Гончаренко.

Он напомнил, что ранее Монастырский сам был в советниках у Геращенко, когда последний занимал пост народного депутата VIII созыва.

"Не могу назвать это назначение возвращением "старых" кадров, поскольку Геращенко мой ровесник. Ну а по сути, думаю, что в МВД знают о достаточном опыте этого чиновника", – заметил нардеп.

Напомним, 4 августа Кабмин уволил Антона Геращенко с должности заместителя министра внутренних дел.

Украина назначение МВД Антон Геращенко должность

 
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