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13 серпня 2021, 15:53 391

Суд конфіскував понад мільйон гривень прибутку нардепа Киви від жомової ями

13 серпня 2021, 15:53 391
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Фото з відкритих джерел
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Вищий антикорупційний суд стягнув до державного бюджету 1,2 мільйони гривень прибутку від жомової ями народного депутата Іллі Киви

Про це пише Regionews з посиланням на пресслужбу Спеціальної антикорупційної прокуратури

Зазначається, що це перше рішення за позовом про цивільну конфіскацію

"13 серпня 2021 року ВАКС задовольнив позов виконувача обов'язків начальника відділу управління САП Демківа Д.М. про визнання необґрунтованими активів у сумі понад 1,2 млн гривень, що належать народному депутату України та стягнення їх відповідно до українського законодавства в дохід держави", – йдеться у повідомленні.

Встановлено, що нардеп, попри те, що він не є власником об'єктів нерухомості (жомова яма) та не маючи правомочності щодо володіння, користування та розпорядження ним, передав вищевказане майно в оренду суб’єкту господарювання з ознаками фіктивності.

"За оренду вказаний народний обранець протиправно отримав 1 242 236 гривень. Ще 10 тис. гривень було зараховано на банківський рахунок депутата як комісійні доходи за проведення безготівкових банківських операцій", – зазначають в САП.

Нагадаємо, про жомову яму, на якій Кива заробив 1,2 млн грн, стало відомо у липні 2020 року.

У жовтні НАЗК почала перевірку декларації Киви, у якій був і прибуток, отримані з оренди цієї ями.

ВАКС САП оренда депутат

 
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