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13 августа 2021, 19:58 6

Зеленский поручил Данилову собрать СНБО в следующую пятницу

13 августа 2021, 19:58 6
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Фото из открытых источников
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Президент Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову организовать проведение заседания СНБО 20 августа

Президент Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову организовать проведение заседания СНБО 20 августа.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Укринформ

"Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову организовать проведение 20 августа 2021 года в г. Киев заседания СНБО Украины", - отметили в пресс-службе.

Там также добавили, что все члены СНБО проинформированы о проведении заседания. О его времени и месте будет сообщено дополнительно.

Напомним, что председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не присутствовал на некоторых заседаниях СНБО. Свое отсутствие он объяснял неосведомленностью об их проведении.

СНБО Офис президента спикер президент

 
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