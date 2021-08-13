Зеленский поручил Данилову собрать СНБО в следующую пятницу
Президент Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову организовать проведение заседания СНБО 20 августа
Президент Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову организовать проведение заседания СНБО 20 августа.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Укринформ
"Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову организовать проведение 20 августа 2021 года в г. Киев заседания СНБО Украины", - отметили в пресс-службе.
Там также добавили, что все члены СНБО проинформированы о проведении заседания. О его времени и месте будет сообщено дополнительно.
Напомним, что председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не присутствовал на некоторых заседаниях СНБО. Свое отсутствие он объяснял неосведомленностью об их проведении.