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07 червня 2021, 11:39 254

В Україні за три роки висадять мільярд дерев - Зеленський

07 червня 2021, 11:39 254
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Фото: з відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 7 червня, підписав указ згідно з яким в країні за 10 років мають збільшити площу лісів на 1 млн гектарів

Підписання відбулося в ході форуму "Україна 30. Екологія", передає RegioNews.

Ми розпочинаємо проект "Зелена країна"... Для цього в найближчі три роки ми хочемо висадити в Україні 1 млрд дерев. Відповідний указ про старт цієї програми я хочу підписати на нашій зустрічі сьогодні", - заявив Зеленський.

Зазначається, що саме 75% стоку прісної води в Україні регулюють ліси.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський підписав закон згідно з яким в Україні з 2022 року заборонять продаж пластикових пакетів у всіх точках торгівлі та сфери обслуговування, за винятком певних випадків.

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