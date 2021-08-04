Кабмин передал "Нафтогазу" пять государственных ТЭЦ

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Кабинет министров на заседании 4 августа приняло распоряжение, которым передало пять государственных теплоэлектроцентралей из сферы управлению Фонда госимущества к НАК "Нафтогаз Украины"

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение нардепа от "ЕС" Алексея Гончаренко.

Так, правительство передает в уставный капитал НАК "Нафтогаз Украины" единый имущественный комплекс ГП "Северодонецка теплоектроцентраль", а также акции АО "Днепровская ТЭЦ", ЗАО "Николаевская ТЭЦ", АО "Криворожская теплоцентраль", АО "Херсонская ТЭЦ", АО "Одесская ТЭЦ".

Кроме того, эти ТЭЦ исключили из перечня объектов большой приватизации.

Напомним, в апреле этого года АМКУ наложил штраф 775 млн грн на энергетическую отрасль Украины.