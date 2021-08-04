08:51  04 августа
COVID в Украине: за сутки выявили почти тысячу новых случаев заражения
11:02  04 августа
В Украину прибыли полмиллиона доз вакцины AstraZeneca
17:49  04 августа
Оккупанты на Донбассе снова пять раз сорвали "тишину"
UA | RU
UA | RU
04 августа 2021, 16:59 994

Кабмин передал "Нафтогазу" пять государственных ТЭЦ

04 августа 2021, 16:59 994
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Кабинет министров на заседании 4 августа приняло распоряжение, которым передало пять государственных теплоэлектроцентралей из сферы управлению Фонда госимущества к НАК "Нафтогаз Украины"

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение нардепа от "ЕС" Алексея Гончаренко.

Так, правительство передает в уставный капитал НАК "Нафтогаз Украины" единый имущественный комплекс ГП "Северодонецка теплоектроцентраль", а также акции АО "Днепровская ТЭЦ", ЗАО "Николаевская ТЭЦ", АО "Криворожская теплоцентраль", АО "Херсонская ТЭЦ", АО "Одесская ТЭЦ".

Кроме того, эти ТЭЦ исключили из перечня объектов большой приватизации.

Напомним, в апреле этого года АМКУ наложил штраф 775 млн грн на энергетическую отрасль Украины.

Нафтогаз

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Не тот Чаус: кому Зеленский отдает Черниговскую область
Переформатирование большинства в Закарпатском облсовете. Можно ли поздравить Балогу с удачным реваншем?
Все публикации »
Янина Соколовская
Вадим Денисенко
Игорь Попов
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua