Кабмин передал "Нафтогазу" пять государственных ТЭЦ
Кабинет министров на заседании 4 августа приняло распоряжение, которым передало пять государственных теплоэлектроцентралей из сферы управлению Фонда госимущества к НАК "Нафтогаз Украины"
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение нардепа от "ЕС" Алексея Гончаренко.
Так, правительство передает в уставный капитал НАК "Нафтогаз Украины" единый имущественный комплекс ГП "Северодонецка теплоектроцентраль", а также акции АО "Днепровская ТЭЦ", ЗАО "Николаевская ТЭЦ", АО "Криворожская теплоцентраль", АО "Херсонская ТЭЦ", АО "Одесская ТЭЦ".
Кроме того, эти ТЭЦ исключили из перечня объектов большой приватизации.
Напомним, в апреле этого года АМКУ наложил штраф 775 млн грн на энергетическую отрасль Украины.
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