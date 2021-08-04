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04 серпня 2021, 13:46 87

Зеленський призначив В'ячеслава Чауса головою Чернігівської ОДА

04 серпня 2021, 13:46 87
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Фото: Офіс президента
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Президент Володимир Зеленський призначив головою Чернігівської обласної державної адміністрації В’ячеслава Чауса

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ОП.

Зеленський провів особисту зустріч з новопризначеним очільником області в Офісі президента. Він вручив Чаусу службове посвідчення.

Відомо, що В’ячеслав Чаус народився у Чернігові в серпні 1977 року. Має юридичну та економічну освіту. До призначення головою ОДА працював заступником генерального директора із земельних та соціальних питань АТ "Укргазвидобування".

Нагадаємо, минулого тижня Кабмін погодив зміну очільника Чернігівщини.

Відомо, що раніше було звільнено з посаду головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака та призначено його першим заступником секретаря РНБО. Коваленко після цього рішення називали претенденткою на звільнення.

Читайте також: Зміна головнокомандувача ЗСУ. Хто такий Залужний, та як указ президента позначиться на Чернігівщині

Україна Володимир Зеленський Чернігів Чернігівська область ОДА

 
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