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04 августа 2021, 14:36 82

Кабмин уволил Антона Геращенко из МВД и назначил заместителем министра инфраструктуры Мустафу Найема

04 августа 2021, 14:36 82
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Фото из открытых источников
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Кабинет министров уволил Антона Геращенко с должности заместителя министра внутренних дел и назначил Мустафу Найема заместителем министра инфраструктуры

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на телеграмм нардепа Алексея Гончаренко.

Кроме этого правительство назначило по результатам конкурса председателем Государственной таможенной службы Павла Рябикина.

Этим же решением правительство согласовало назначение Свеклы Олега Николаевича председателем Запорожской районной государственной администрации Запорожской области, назначение Чушкина Алексея Ивановича председателем Голованевской районной государственной администрации Кировоградской области.

Также на сегодняшнем заседании правительство согласовало увольнение Иванишина Петра Николаевича с должности председателя Косовской районной государственной администрации Ивано-Франковской области.

Напомним, что недавно из правительства уволили другого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового. Также правительство согласовало назначение Вячеслава Чауса главой Черниговской ОГА

Кабмин назначение таможня увольнение ОГА

 
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