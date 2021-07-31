Экс-главу Львовского облсовета посадили на 8 лет за взяточничество

Фото: из открытых источников

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) приговорил к восьми годам тюрьмы бывшего народного депутата и экс-главу Львовского областного совета Ореста Фурдычко за вымогательство 500 тыс. долларов взятки

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает RegioNews.

По данным следствия, находясь на посту руководителя Института агроэкологии и природопользования Национальной академии аграрных наук, он обещал не разрывать договор на строительство жилого комплекса на земельном участке Института.

Ореста Фурдычко задержали в декабре 2017 года после получения части взятки в размере 300 тыс. долларов, тогда его отстранили от должности.

30 июля Высший антикоррупционный суд признал бывшего чиновника виновным во взяточничестве, ему присудили восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Также Фурдычко запретили занимать определенные должности в течение трех лет. На приговор еще может быть подана апелляция.

Справка: Орест Фурдычко в 1990-1997 годах был депутатом Львовского областного совета, с 1997 по 1998 год был главой Львовского облсовета. В 1998-2002 годах был народным депутатом Украины, позже работал на руководящих должностях в Государственном комитете лесного хозяйства Украины и в министерстве охраны окружающей среды.

Напомним, ранее полиция объявила выговор копам, остановившим нардепа Брагара и отменила админпротокол депутату.