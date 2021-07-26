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26 липня 2021, 16:42 24

У Коростені напали і пограбували депутата від "Слуги народу"

26 липня 2021, 16:42 24
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Фото з відкритих джерел
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У Коростені Житомирської області побили і пограбували депутата міської ради від партії "Слуга народу" Андрія Недашківського

Про це повідомили у пресслужбі партії, пише RegioNews.

Напад на політика стався увечері 24 липня. Тоді троє невідомих молодих людей напали на Недашківського і його дружину, коли ті йшли додому. Також у депутата відібрали сумку з документами та грошима. У партії вважають, це пов'язано із депутатською діяльністю.

Нападників уже затримали, усі вони – місцеві жителі. У депутата діагностували черепно-мозкову травму, садна та забої.

Нагадаємо, що 30 березня на Недашківського також було скоєно напад.

коронавірус Україна політика Житомир напад

 
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