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28 липня 2021, 14:17 516

Кабмін погодив зміну очільника Чернігівщини

28 липня 2021, 14:17 516
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Фото з відкритих джерел
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Кабінет міністрів погодив призначення В’ячеслава Чауса головою Чернігівської обласної державної адміністрації.

Як передає RegioNews, відповідне рішення було ухвалене на сьогоднішньому засіданні уряду.

Чаус стане очільником області після підписання відповідного указу Президентом України. Наразі область очолює дружина колишнього головнокомандувача ЗСУ Анна Коваленко.

Нагадаємо, що напередодні було звільнено з посаду головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака та призначено його першим заступником секретаря РНБО. Коваленко після цього рішення називали претенденткою на звільнення.

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Кабмін звільнення ЗСУ ОДА уряд

 
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