Разумков вновь не прийдет на заседание СНБО

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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не будет принимать участие в выездном заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в Донецкой области в пятницу в связи с продолжающейся рабочей поездкой на юге Украины.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Интерфакс – Украина.

Он пояснил, что рабочая поездка планировалась до заседание Совета нацбезопасности.

"К сожалению, я не успеваю. Если не ошибаюсь, заседание уже началось или вскоре должно начнется. Командировка планировалось две недели назад, официальные материалы появились более недели назад, а о СНБО все узнали два дня назад. Поэтому, к сожалению, я не мог уже отменить свою рабочую поездку и в Николаевскую, и в Одесскую области, я привык выполнять то, что я обещаю", - заявил спикер

Разумков с трехдневным рабочим визитом (с 28 по 30 июля) посещает Одесскую и Николаевскую области.

Секретарь СНБО Алексей Данилов, в пятницу, 30 июля, проведет выездное заседание Совета в Донецкой области, планируется рассмотрение восьми вопросов.

Это не первый случай, когда Разумков не приходит на СНБО. Так в марте он отсутствовал в связи с командировкой. Спикер тогда пояснял, что его поездка планировалась до заседания Совета