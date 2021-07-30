09:31  30 июля
На территории психиатрической больницы в Киеве произошел взрыв: погиб парень
14:22  30 июля
На Черниговщине из-за детских игр с огнем сгорели два дома и автомобиль
08:11  30 июля
Боевики вели огонь вблизи восьми населенных пунктов на Донбассе
UA | RU
UA | RU
30 июля 2021, 15:17 25

Разумков вновь не прийдет на заседание СНБО

30 июля 2021, 15:17 25
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не будет принимать участие в выездном заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в Донецкой области в пятницу в связи с продолжающейся рабочей поездкой на юге Украины.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Интерфакс – Украина.

Он пояснил, что рабочая поездка планировалась до заседание Совета нацбезопасности.

"К сожалению, я не успеваю. Если не ошибаюсь, заседание уже началось или вскоре должно начнется. Командировка планировалось две недели назад, официальные материалы появились более недели назад, а о СНБО все узнали два дня назад. Поэтому, к сожалению, я не мог уже отменить свою рабочую поездку и в Николаевскую, и в Одесскую области, я привык выполнять то, что я обещаю", - заявил спикер

Разумков с трехдневным рабочим визитом (с 28 по 30 июля) посещает Одесскую и Николаевскую области.

Секретарь СНБО Алексей Данилов, в пятницу, 30 июля, проведет выездное заседание Совета в Донецкой области, планируется рассмотрение восьми вопросов.

Это не первый случай, когда Разумков не приходит на СНБО. Так в марте он отсутствовал в связи с командировкой. Спикер тогда пояснял, что его поездка планировалась до заседания Совета

СНБО спикер Верховная Рада визит Николаевская область

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Ермак, Разумков и парки досуга. Как прошла вторая серия регионального противостояния между Зеленским и Кличко
Смена главнокомандующего ВСУ. Кто такой Залужный, и как указ президента скажется на Черниговщине
Все публикации »
Вадим Денисенко
Игорь Попов
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram