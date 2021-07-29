Данилов раскрыл подробности повестки дня завтрашнего заседания СНБО

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Завтрашнее заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины состоится на территории Донецкой области. Данилов назвал главные вопросы

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире канала "Украина 24", передает RegioNews.

Заседание, которое будет проходить завтра, будет происходить на территории Донецкой области, - заявил секретарь СНБО.

Как отметил чиновник, в соответствии с повесткой дня планируется рассмотреть восемь вопросов, среди которых:

вопросы энергетического сектора;

вопросы медицины;

вопрос воды;

и другие.

Данилов добавил, что соответствующая практика будет регулярной, чтобы привлекать к заседаниям СНБО органы самоуправления.

Как сообщалось, 28 июля президент Зеленский отметил, что СНБО на этой неделе рассмотрит тарифы на электроэнергию для населения.

Также Зеленский осуществил кадровые изменения в СНБО.