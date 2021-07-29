Данилов раскрыл подробности повестки дня завтрашнего заседания СНБО
Завтрашнее заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины состоится на территории Донецкой области. Данилов назвал главные вопросы
Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире канала "Украина 24", передает RegioNews.
Заседание, которое будет проходить завтра, будет происходить на территории Донецкой области, - заявил секретарь СНБО.
Как отметил чиновник, в соответствии с повесткой дня планируется рассмотреть восемь вопросов, среди которых:
вопросы энергетического сектора;
вопросы медицины;
вопрос воды;
и другие.
Данилов добавил, что соответствующая практика будет регулярной, чтобы привлекать к заседаниям СНБО органы самоуправления.
Как сообщалось, 28 июля президент Зеленский отметил, что СНБО на этой неделе рассмотрит тарифы на электроэнергию для населения.