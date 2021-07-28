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28 липня 2021, 17:29 178

Терехов є абсолютним лідером за замовними статтями про себе в харківських ЗМІ

28 липня 2021, 17:29 178
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Фото city.kharkov.ua
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Експерти з'ясували, що команда Ігоря Терехова замовляє найбільше політичної реклами на користь в.о. мера Харкова

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт "Накипіло".

Зокрема, наголошується, що аналітики проекту INFOCRIME Kharkiv перевірили майже 1900 новин, різних публікацій і відеосюжетів, які були опубліковані в найпопулярніших медіа Харкова.

Крім того, під моніторинг потрапили пости харківських політиків у соціальних мережах. Експерти кажуть, що зафіксували 69 публікацій з ознаками маніпуляцій.

Крім того, під час моніторингу було визначено, що половину статей замовляли місцеві політики, а ось місцеві бізнес-еліти в 43% випадків проплачували публікації з прихованою рекламою.

Також наголошується, що абсолютним лідером по згадці в харківських медіа є в.о. мера міста Ігор Терехов. Наприклад, Юлія Світлична фігурує в чотирьох замовних матеріалах, а ось Терехов – одразу в 22. Це більш ніж 42% від усіх замовних матеріалів.

Для прикладу, у двох харківських медіа вийшли матеріали з однаковим змістом і практично з однаковим текстом. Йдеться про іміджеві відеоролики Ігоря Терехова "Сучасні історії Харкова".

До того ж у політичній джинсі використовують заангажованих експертів. Наприклад, у статті "Харків демонструє справжній європейський підхід до громадського транспорту - думка" використана цитата голови Інституту публічної політики та консалтингу Сергія Бикова, який фігурує в базі псевдосоціологів.

Нагадаємо, вибори Харківського міського голови відбудуться 31 Жовтня 2021 року. В даний час обов'язки мера Харкова виконує Ігор Терехов, якого підтримують Арсен Аваков і Павло Фукс. 15 липня депутати Верховної Ради проголосували за те, щоб Арсен Аваков пішов з посади глави МВС.

18 червня РНБО України ввела персональні санкції проти російсько-українського бізнесмена Павла Фукса.

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