Терехов является абсолютным лидером по заказным статьям о себе в харьковских СМИ

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Эксперты выяснили, что команда Игоря Терехова заказывает больше всего политической рекламы в пользу и.о. мэра Харькова

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт "Накипело".

В частности, отмечается, что аналитики проекта INFOCRIME Kharkiv проверили почти 1900 новостей, различных публикаций и видеосюжетов, которые были опубликованы в самых популярных медиа Харькова.

Кроме того, под мониторинг попали посты харьковских политиков в социальных сетях. Эксперты говорят, что зафиксировали 69 публикаций с признаками манипуляций.

Кроме того, во время мониторинга было определено, что половину статей заказывали местные политики, а вот местные бизнес-элиты в 43% случаев проплачивали публикации со скрытой рекламой.

Также отмечается, что абсолютным лидером по упоминанию в харьковских медиа является и.о. мэра города Игорь Терехов. К примеру, Юлия Светличная фигурирует в четырех заказных материалах, а вот Терехов – сразу в 22. Это более 42% от всех заказных материалов.

Для примера, в двух харьковских медиа вышли материалы с одинаковым содержанием и практически с одинаковым текстом. Речь идет об имиджевых видеороликах Игоря Терехова "Современные истории Харькова".

К тому же в политической джинсе используют заангажированных экспертов. Например, в статье "Харьков демонстрирует настоящий европейский подход к общественному транспорту – мнение" использована цитата главы Института публичной политики и консалтинга Сергея Быкова, который фигурирует в базе псевдосоциологов.

Напомним, выборы харьковского городского головы состоятся 31 октября 2021 года. В настоящее время обязанности мэра Харькова исполняет Игорь Терехов, которого поддерживают Арсен Аваков и Павел Фукс. 15 июля депутаты Верховной Рады проголосовали за то, чтобы Арсен Аваков ушел с поста главы МВД.

18 июня СНБО Украины ввел персональные санкции против российско-украинского бизнесмена Павла Фукса.