Разумков предлагает создать комиссию по определению олигархов

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Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков предлагает создать комиссию при Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции, которая будет определять перечень олигархов.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на пресс-службу парламента

Он пояснил, что перечень олигархов должен определять не Совет нацбезопасности и обороны, как это предусматривает законопроект об олигархах, а независимый орган во избежание конфликта интересов.

"На мой взгляд, это должна быть независимая комиссия, которая может действовать при НАЗК. Я подавал соответствующие правки. Она формируется на конкурсной основе, является независимой, общественной, не потребует дополнительных расходов на свою деятельность. Организационный процесс работы комиссии фактически будет обеспечивать НАЗК", - отметил глава парламента.

При этом Разумков поддержал норму о декларировании встреч чиновников с представителями бизнеса.

"Но и здесь все должно быть прозрачно. Чтобы никто не мог упрекать представителей власти, прописавших что-то под себя. Если мы запускаем такой механизм, то он должен действовать постоянно", - подчеркнул спикер.

По его мнению, помимо законопроекта об олигархах утвердить некоторые другие инициативы для урегулирования отношений между властью и бизнесом, в частности, о лоббировании и антитрастовое законодательство, которое будет выполнять функцию борьбы с монополиями.

Напомним, что Верховная Рада 1 июля приняла за основу законопроект " О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".