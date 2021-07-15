Тупицького викликають до Офісу генпрокурора: хочуть вручити підозру
Колишній суддя Конституційного Суду Олександр Тупицький 14 липня ввечері отримав виклик до Офісу генерального прокурора для вручення підозри
Про це повідомив адвокат Тупицького Ростислав Кравець, пише RegioNews.
Згідно з текстом виклику, екссудді КСУ потрібно з'явитися до Офісу генпрокурора у п'ятницю, 16 липня, об 11:00.
"Для вручення підозри у кримінальному провадженні ... від 30.10.2020 року", - йдеться у виклику.
Нагадаємо, що Верховний суд визнав указ президента України Володимира Зеленського про відсторонення з посади очільника КСУ Олександра Тупицького незаконним. На Банковій заявили, що подаватимуть апеляційну скаргу до Великої палати Верховного суду.
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