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15 июля 2021, 08:52 69

Тупицкого вызывают в Офис генпрокурора: хотят вручить подозрение

15 июля 2021, 08:52 69
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Фото из открытых источников
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Бывший судья Конституционного Суда Александр Тупицкий 14 июля вечером получил вызов в Офис генерального прокурора для вручения подозрения

Об этом сообщил адвокат Тупицкого Ростислав Кравец, пишет RegioNews.

Согласно тексту вызова, экс-судье КСУ нужно явиться в Офис генпрокурора в пятницу, 16 июля, в 11:00.

"Для вручения подозрения в уголовном производстве ... от 30.10.2020 года", - говорится в вызове.

Напомним, что Верховный суд признал указ президента Украины Владимира Зеленского об отстранении от должности главы КСУ Александра Тупицкого незаконным. На Банковой заявили, что будут подавать апелляционную жалобу в Большую палату Верховного суда.

суд Офис генпрокурора Украина подозрение Александр Тупицкий

 
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