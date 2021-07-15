Тупицкого вызывают в Офис генпрокурора: хотят вручить подозрение
Бывший судья Конституционного Суда Александр Тупицкий 14 июля вечером получил вызов в Офис генерального прокурора для вручения подозрения
Об этом сообщил адвокат Тупицкого Ростислав Кравец, пишет RegioNews.
Согласно тексту вызова, экс-судье КСУ нужно явиться в Офис генпрокурора в пятницу, 16 июля, в 11:00.
"Для вручения подозрения в уголовном производстве ... от 30.10.2020 года", - говорится в вызове.
Напомним, что Верховный суд признал указ президента Украины Владимира Зеленского об отстранении от должности главы КСУ Александра Тупицкого незаконным. На Банковой заявили, что будут подавать апелляционную жалобу в Большую палату Верховного суда.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Возвращение беглого генерала: почему в Запорожье внезапно появился милиционер, которому вменяют разгон Майдана
Политическая расправа или непрофессионализм: почему в Ровно снова взялись за известного врача Шустика