ОАСК відкрив провадження за позовом Тупицького: вимагає 900 тисяч зарплати

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом Олександра Тупицького до Конституційного Суду України щодо невпиплати 900 тисяч гривень заробітної плати

Про це пише Regionews з посиланням на прес-службу ОАСК.

"Позивач вважає, що виплата йому винагороди судді Конституційного Суду України протягом цього періоду здійснювалась із порушенням положень Конституції України, Закону України "Про Конституційний Суд України" та просить Окружний адміністративний суд міста Києва зобов’язати КСУ сплатити йому понад 900 тис. грн", - зазначається у повідомленні

Суд ухвалив розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін.

Нагадаємо, що Верховний суд визнав указ президента України Володимира Зеленського про відсторонення з посади очільника КСУ Олександра Тупицького незаконним. На Банковій заявили, що подаватимуть апеляційну скаргу до Великої палати Верховного суду.