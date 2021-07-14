"Слуги народу" 15 липня зберуться на фракцію: голосуватимуть за нового главу МВС

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Фракція "Слуга народу" збереться на засідання 15 липня, де нардепи проголосують за кандидатуру Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ

Про це повідомили у пресслужбі партії "Слуга народу", пише RegioNews.

"13 липня заява Авакова про відставку зареєстрована у Верховній Раді. У четвер, 15 липня, у перерві між засіданнями парламенту ми зберемо фракцію та проголосуємо за кандидатуру Дениса Монастирського на посаду очільника МВС. У той же день буде подання до прем’єр-міністра", - поінформував нардеп.

Арахамія прогнозує, що за нового міністра внутрішніх справ проголосує більшість членів парламенту.

Нагадаємо, 13 липня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков подав у відставку. Згодом стало відомо, що цю посаду запропонували Денису Монастирському.