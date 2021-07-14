11:42  14 липня
В Україні COVID-вакцинацію можуть зробити обов'язковою, - Держпродспоживслужба
12:44  14 липня
На Черкащині вибух знищив житловий будинок, є жертва
08:07  14 липня
Кривава доба в ООС: бойовики вбили одного та поранили сімох наших захисників
UA | RU
UA | RU
14 липня 2021, 10:42 12

"Слуги народу" 15 липня зберуться на фракцію: голосуватимуть за нового главу МВС

14 липня 2021, 10:42 12
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Фракція "Слуга народу" збереться на засідання 15 липня, де нардепи проголосують за кандидатуру Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ

Про це повідомили у пресслужбі партії "Слуга народу", пише RegioNews.

"13 липня заява Авакова про відставку зареєстрована у Верховній Раді. У четвер, 15 липня, у перерві між засіданнями парламенту ми зберемо фракцію та проголосуємо за кандидатуру Дениса Монастирського на посаду очільника МВС. У той же день буде подання до прем’єр-міністра", - поінформував нардеп.

Арахамія прогнозує, що за нового міністра внутрішніх справ проголосує більшість членів парламенту.

Нагадаємо, 13 липня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков подав у відставку. Згодом стало відомо, що цю посаду запропонували Денису Монастирському.

Україна

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Політична розправа чи непрофесійність: чому у Рівному знову взялися за відомого лікаря Шустика
Зміна очільника Прикарпаття: чому пішов Бойчук і хто така Онищук
Всі публікації »
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua