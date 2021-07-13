14:21  13 липня
На Львівщині ресторанам заборонили готувати страви, які швидко псуються
13:21  13 липня
Черкаси затопило: повалені дерева, автівки - у воді
08:36  13 липня
Окупанти на Донбасі п'ять разів зірвали режим "тиші": наші бійці дали гідну відсіч
UA | RU
UA | RU
13 липня 2021, 11:03 12

МОЗ просить Раду легалізувати медичний канабіс

13 липня 2021, 11:03 12
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Міністерство охорони здоров’я закликало парламент ухвалити законопроєкт президента Володимира Зеленського, який надає доступ хворим до медичного канабісу у країні та регулює його обіг

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення Міністерства охорони здоров'я.

"Легалізація канабісу в медичних цілях – це перш за все медичне питання, а не політичне! На кону – розв'язання питання зменшення болю для важкохворих. Застосування лікарських засобів, що містять у своєму складі канабіс, дозволено у багатьох європейських країнах. Закликаємо народних депутатів України підтримати цей законопроєкт", – прокоментував звернення заступник міністра охорони здоров'я з євроінтеграції Олександр Комаріда.

Як зазначається у повідомленні, на підставі клінічних досліджень вже акумульовано достатньо статистичної інформації, яка підтверджує, що коноплі є ефективними при лікуванні понад 50 патологічних станів.

"Українські пацієнти потребують таких препаратів!" – наголосили у МОЗ.

Нагадаємо, 13 липня на позачерговому засіданні парламент планує розглянути законопроєкт про легалізацію медичного канабісу.

Україна Верховна Рада МОЗ парламент легалізація

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Зміна очільника Прикарпаття: чому пішов Бойчук і хто така Онищук
Не можу звільнити Татарова. Як Зеленський поставив жирну крапку на спробах українців достукатися до нього через петиції
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Володимир Фесенко
Михайло Басараб
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram