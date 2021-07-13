МОЗ просить Раду легалізувати медичний канабіс

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Міністерство охорони здоров’я закликало парламент ухвалити законопроєкт президента Володимира Зеленського, який надає доступ хворим до медичного канабісу у країні та регулює його обіг

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення Міністерства охорони здоров'я.

"Легалізація канабісу в медичних цілях – це перш за все медичне питання, а не політичне! На кону – розв'язання питання зменшення болю для важкохворих. Застосування лікарських засобів, що містять у своєму складі канабіс, дозволено у багатьох європейських країнах. Закликаємо народних депутатів України підтримати цей законопроєкт", – прокоментував звернення заступник міністра охорони здоров'я з євроінтеграції Олександр Комаріда.

Як зазначається у повідомленні, на підставі клінічних досліджень вже акумульовано достатньо статистичної інформації, яка підтверджує, що коноплі є ефективними при лікуванні понад 50 патологічних станів.

"Українські пацієнти потребують таких препаратів!" – наголосили у МОЗ.

Нагадаємо, 13 липня на позачерговому засіданні парламент планує розглянути законопроєкт про легалізацію медичного канабісу.