У Раді назвали ймовірну вартість ліків з медичного канабісу

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Про це заявив народний депутат від "Слуги народу", голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, передає RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

"Сьогодні на чорному ринку пацієнти змушені купувати такі препарати по 100-200 доларів... ми спілкувалися з фахівцями з Канади, вони порахували собівартість в Україні і кажуть, що в українських аптеках такий препарат буде коштувати від 10-12 доларів", — розповів Радуцький.

Він зазначив, що в законопроєкті №5596 депутати прибирають медичний канабіс з переліку наркотичних речовин. За словами Радуцького, такі ліки виписуватимуть тільки за електронним рецептом з підписом лікаря.

"У нас кожен пацієнт зареєстрований в системі e-health і контролюючі органи завжди мають доступ до неї, щоб порівняти діагноз пацієнта, ліки, які йому виписані і ліки, які йому відпущені в аптечній мережі. Це буде імплементовано в систему e-health", - пояснив депутат.

Нагадаємо, 13 липня на позачерговому засіданні парламент планує розглянути законопроєкт про легалізацію медичного канабісу.