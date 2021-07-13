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У Раді назвали ймовірну вартість ліків з медичного канабісу
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13 липня 2021, 08:05 662

У Раді назвали ймовірну вартість ліків з медичного канабісу

13 липня 2021, 08:05 662
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Фото з відкритих джерел
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Вартість ліків з медичного канабісу, у разі легалізації, становитиме $10-12

Про це заявив народний депутат від "Слуги народу", голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, передає RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

"Сьогодні на чорному ринку пацієнти змушені купувати такі препарати по 100-200 доларів... ми спілкувалися з фахівцями з Канади, вони порахували собівартість в Україні і кажуть, що в українських аптеках такий препарат буде коштувати від 10-12 доларів", — розповів Радуцький.

Він зазначив, що в законопроєкті №5596 депутати прибирають медичний канабіс з переліку наркотичних речовин. За словами Радуцького, такі ліки виписуватимуть тільки за електронним рецептом з підписом лікаря.

"У нас кожен пацієнт зареєстрований в системі e-health і контролюючі органи завжди мають доступ до неї, щоб порівняти діагноз пацієнта, ліки, які йому виписані і ліки, які йому відпущені в аптечній мережі. Це буде імплементовано в систему e-health", - пояснив депутат.

Нагадаємо, 13 липня на позачерговому засіданні парламент планує розглянути законопроєкт про легалізацію медичного канабісу.

Україна Слуга народа нардепи Михайло Радуцький легалізація

 
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