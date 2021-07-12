Разумков пропонує подумати про позбавлення мандата депутатів за їзду в нетверезому стані

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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков висловлюється за необхідність закріплення в українському законодавстві норми, яка б дозволяла позбавляти народного депутата мандата за керування транспортним засобом у нетверезому стані.

Як пише Regionews з посиланням на Інтерфакс-Україна про це керівник парламенту заявив під час погоджувальної ради керівників фракцій і груп.

Спікер нагадав, що на сьогоднішній день, депутат може втратити мандат після вироку суду у кримінальній справі, проте не в разі складання адміністративного протоколу на нього за водіння в нетверезому стані.

"Закон повинен бути один для всіх... Сьогодні в українському законодавстві немає норми, яка б могла дійсно очищати Верховну Раду від таких вчинків як водіння народними депутатами транспорту в нетверезому вигляді, дій таких колег. Я думаю, що нам також треба попрацювати в цьому плані і, можливо, внести відповідні зміни", - сказав Разумков.

Водночас на брифінгу після засідання Погоджувальної ради Разумков підкреслив, щооб'єктивно внести подібні зміни до законодавства буде складно, оскільки необхідно вносити зміни і до Конституції.

"На жаль, в цьому плані закон один для всіх, і за такі вчинки немає кримінальної відповідальності, яка б була підставою, і внести такі зміни в законодавство об'єктивно буде складно, тому що це навіть зміни до Конституції", - зазначив спікер.

Позафракційний народний депутат Олександр Юрченко, 8 липня скоїв ДТП у Львові і аналізи підтвердили його наркотичне сп'яніння. Пізніше перший заступник фракції "Слуга народу" і голова однойменної партії Олександр Корнієнко закликав Юрченка скласти мандат.

Юрченко був обраний до Верховної Ради поточного скликання від Партії "Слуга народу", але після скандалу з хабарем з фракції був виключений.