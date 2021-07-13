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13 июля 2021, 11:51

Рада приняла законопроект о перезапуске ВККС с предложениями Зеленского

13 июля 2021, 11:51
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Фото з відкритих джерел
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Верховная Рада приняла законопроект о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей с учетом предложения Президента Украины Владимира Зеленского.

Как пишет Regionews за соответствующее решение проголосовали 305 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

В своих предложениях Зеленский, среди прочего, предлагает установить, что "Высшая квалификационная комиссия судей Украины считается полномочной при условии назначения в ее состав не менее одиннадцати членов, по меньшей мере шесть из которых назначены из числа судей или судей в отставке".

Кроме этого, Глава государства предлагает предусмотреть, что "на запрос члена первого состава Конкурсной комиссии для организационного, технического обеспечения осуществления его полномочий Конкурсная комиссия может привлекать помощников, переводчиков. Финансирование деятельности таких помощников, переводчиков может осуществляться с привлечением международной технической помощи".

Напомним, что 29 июня Верховная Рада приняла законопроект №3711-д, который предусматривает изменения в Закон "О судоустройстве и статусе судьи", в соответствии с которым планируется перезапуск Высшей квалификационной комиссии судей при решающей роли международных экспертов в конкурсе по отбору судей.

8 июля президент Владимир Зеленский наложил вето на поддержанный парламентом законопроект №3711-д о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

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