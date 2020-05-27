Кабмін презентував програму стимулювання економіки від наслідків Covid-19

Уряд працював над програмою більше шести тижнів

Фото: з відкритих джерел

Уряд працював над програмою більше шести тижнів

Кабінет міністрів України презентовав Державну програму стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених COVID-19. Метою програми є впровадження комплексної системи заходів для стабілізації та сталого розвитку економіки України, зростання зайнятості населення.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки, передає RegioNews.

Програмою передбачена реалізація близько 230 заходів, багато з яких вже впроваджено. Це фактично дорожня карта, сформована за пропозиціями міністерств, регіонів, аналітичних центрів, асоціацій, бізнесу та провідних експертів.

Ініціативи спрямовані на покращення доступу до фінансів, доступу до ринків, вдосконалення регулювання, сприяння модернізації, сталому розвитку галузей та боротьбу з безробіттям", - зазначив Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

Програма містить 3 розділи. Так, розділ 1 містить короткострокові ініціативи у відповідь на COVID-19: забезпечення безпечного функціонування економіки; підтримка галузей економіки і захист їх товарів, робіт та/ або послуг від їх імпортних альтернатив, які постачаються на територію України, з урахуванням міжнародних договорів та зобов’язань України.Повна версія програми буде оприлюднена після доопрацювання в 3-денний термін.

Для підтримки економіки були розроблені заходи для 6 секторів: промисловість, сільське господарство, енергетика, транспорт та інфраструктура, інформаційно-комунікаційні технології, сфера послуг (торгівля, готельно-ресторанна справа, освіта, креативні індустрії, особисті послуги).

Підтримка галузей економіки має супроводжуватись впровадженням загальних функціональних заходів, які підсилять секторальні ініціативи. Функціональні напрями включають підтримку МСБ, стимулювання міжнародної торгівлі, залучення інвестицій, розвиток інновацій, розвиток ринку праці, розумне регулювання економічної діяльності.

Крім того, уряд обговорює зменшення податкового навантаження для МСБ.

Наш успіх буде показовий, коли прості ФОПи більше не будуть потребувати допомоги бухгалтерів в заповненні документів, а Україна увійде в ТОП-30 країн світу в питанні легкості адміністрування податків", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, Кабінет міністрів перейменував Міністерство енергетики та захисту довкілля на Міністерство енергетики та постановив утворити Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.