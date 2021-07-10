Санкции против Медведчука продолжают действовать в полном объеме - СНБО

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Санкции против нардепа от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука продолжают действовать в полном объеме, а слухи о продаже сети АЗС, которую связывают с нардепом, не соответствует действительности

Как передает RegioNews, об этом в Facebook сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Введенные санкции в отношении Медведчука действуют в полном объеме. Информация, которую целенаправленно распространяют в СМИ о якобы ослаблении санкционного режима в отношении Медведчука и его активов или то, что "санкции не работают", - сознательная и целенаправленная дезинформация общества, которая не соответствует действительности", - отметил он.

По его словам, информация, распространенная отдельными СМИ относительно якобы продажи сети АЗС, является ложной.

Отметим, накануне ряд украинских медиа со ссылкой на источники распространили информацию о том, что азербайджанская компания Socar якобы покупает сеть АЗС Glusco, которую связывают с Медведчуком.

Напомним, ГФС арестовала корпоративные права компаний, связанных с Медведчуком.

Также сообщалось, что 9 июля Медведчуку продлили домашний арест еще на два месяца.