"Вже працює". Радник Єрмака розповів про перше завдання нового прес-секретаря Зеленського

Сергій Никифоров почав виконувати обов’язки прессекретаря президента і вже побував в першій закордонній поїздці з Володимиром Зеленським у Литві.

Як пише Regionews з посиланням на НВ, про це розповів радник очільника Офісу президента Андрія Єрмака Михайло Подоляк.

"Зараз закінчується спеціальна юридична перевірка перед підписанням трудової угоди, як для всіх співробітників. Після цього президент призначить його [Никифорова] своїм указом ", — пояснив радник очільника ОП.

Чиновник додав, що Никифоров "вже працює" на посаді і супроводжував главу держави під час візиту до Литви 6 липня

Нагадаємо, що за даними ЗМІ новим прес-секретарем Президента України Володимира Зеленського став ведучий випусків новин телеканалу Україна 24 Сергій Никифоров. Раніше він працював на телеканалі Euronews.

Юлія Мендель, яка обіймала посаду речниці президента, зосередиться на роботі з іноземними ЗМІ. За словами Подоляка, серед причин відставки Мендель — вкрай жорсткий режим роботи з президентом і "феєрична атака" хейтерів.

В Офісі президента обіцяли представити нового прес-секретаря перед Днем журналіста, який відзначається в Україні 6 червня.

Конкурс на прессекретаря тривав близько двох місяців. З самого початку було близько 70 претендентів. На першому етапі майбутній речник президента мав записати відеозвернення. На другому — залишилося близько 10 осіб. Вони пройшли кілька співбесід у голови Офісу президента Андрія Єрмака і відповідального за медіанапрям ОП Михайла Подоляка. Потім кілька фіналістів повинні були виконати завдання як відповідати на критичні запитання журналістів. Після чого, фінальна співбесіда з двома кандидатами відбулася у Зеленського.

Нагадаємо, що 24 червня радник очільника ОП Андрія Єрмака Михайло Подоляк підтвердив, що новим прес-секретарем Президента України Володимира Зеленського стане журналіст Сергій Никифоров