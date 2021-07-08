"Уже работает". Советник Ермака рассказал о первом задании нового пресс-секретаря Зеленского

Сергей Никифоров начал исполнять обязанности прессекретаря президента и уже побывал в первой зарубежной поездке с Владимиром Зеленским в Литве.

Как пишет Regionews со ссылкой на НВ об этом рассказал советник главы Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк.

"Сейчас заканчивается специальная юридическая проверка перед подписанием трудового соглашения, как для всех сотрудников. После этого президент назначит его [Никифорова] своим указом ", — пояснил советник главы ОП.

Чиновник добавил, что Никифоров "уже работает" в должности и сопровождал главу государства во время визита в Литву 6 июля

Напомним, что по данным СМИ новым пресс-секретарем Президента Украины Владимира Зеленского стал ведущий выпусков новостей телеканала Украина 24 Сергей Никифоров. Ранее он работал на телеканале Euronews.

Юлия Мендель, занимавшая пост пресс-секретаря президента, сосредоточится на работе с иностранными СМИ. По словам Подоляка, среди причин отставки Мендель — крайне жесткий режим работы с президентом и "феерическая атака" хейтерів.

В Офисе президента обещали представить нового пресс-секретаря перед Днем журналиста, который отмечается в Украине 6 июня.

Конкурс на прессекретаря длился около двух месяцев. С самого начала было около 70 претендентов. На первом этапе будущий спикер президента должен был записать видеообращение. На втором-осталось около 10 человек. Они прошли несколько собеседований у главы Офиса президента Андрея Ермака и ответственного за медианаправление ОП Михаила Подоляка. Затем несколько финалистов должны были выполнить задание как отвечать на критические вопросы журналистов. После чего, финальное собеседование с двумя кандидатами состоялось у Зеленского.

Напомним, что 24 июня советник руководителя ОП Андрея Ермака Михаил Подоляк подтвердил, что новым пресс-секретарем Президента Украины Владимира Зеленского станет журналіист Сергей Никифоров