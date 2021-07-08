"За майбутнє" відкликає свого члена з ТСК з розслідування можливих злочинів представників держвлади через Кузьміна з ОПЗЖ

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У політичній партії "За майбутнє" заявили про відкликання народного депутата Ігоря Гузя з тимчасової слідчої комісії з розслідування можливих злочинів представників державної влади до моменту виключення з неї нардепа від "ОПЗЖ" Рената Кузьміна

Про це йдеться в заяві політсили, передає RegioNews.

Народний депутат, член депутатської групи "Партія "За Майбутнє" Ігор Гузь не працюватиме в ТСК із розслідування можливих протиправних дій представників органів державної влади та інших осіб, які могли сприяти порушенню державного суверенітету, доки з неї не буде виключений народний депутат, член фракції "ОПЗЖ" Ренат Кузьмін, - ідеться в тексті заяви.

Як зазначається, виборці та партійці вважають неприпустимою роботу в складі цієї ТСК члена команди експрезидента Віктора Януковича, засудженого в Україні за державну зраду.

Також неприпустимим є доступ Кузьміна до держтаємниці в рамках компетенції комісії, - наголосили в партії.

Як повідомлялося, відбулося перше засідання парламентської ТСК щодо "вагнерівців". На засіданні ТСК щодо "вагнерівців" нардепи проголосували за виклик на засідання Петра Порошенка, а Мар'яна Безугла заявила про необхідність СБУ перевірити Рената Кузьміна за підозрою у співпраці з РФ.