"За майбутне" отзывает своего члена из ВСК по расследованию возможных преступлений представителей госвласти из-за Кузьмина из ОПЗЖ

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В политической партии "За майбутне" заявили об отзыве народного депутата Игоря Гузя из временной следственной комиссии по расследованию возможных преступлений представителей государственной власти до момента исключения из нее нардепа от "ОПЗЖ" Рената Кузьмина

Об этом говорится в заявлении политсилы, передает RegioNews.

Народный депутат, член депутатской группы "Партия "За Маайбутне" Игорь Гузь не будет работать в ВСК по расследованию возможных противоправных действий представителей органов государственной власти и других лиц, которые могли способствовать нарушению государственного суверенитета, пока из нее не будет исключен народный депутат, член фракции "ОПЗЖ" Ренат Кузьмин, - говорится в тексте заявления.

Как отмечается, избиратели и партийцы считают недопустимой работу в составе этой ВСК члена команды экс-президента Виктора Януковича, осужденного в Украине за государственную измену.

Также недопустимым является доступ Кузьмина к гостайне в рамках компетенции комиссии, - подчеркнули в партии.

Как сообщалось, состоялось первое заседание парламентской ВСК по "вагнеровцам". На заседании ВСК по "вагнеровцам" нардепы проголосовали за вызов на заседание Петра Порошенко, а Марьяна Безуглая заявила о необходимости СБУ проверить Рената Кузьмина по подозрению в сотрудничестве с РФ.