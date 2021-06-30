У Запоріжжі депутати влаштували бойкот меру і проігнорували сесію міськради

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У Запоріжжі сьома сесія міської ради не відбулася через відсутність кворуму, в залі зареєструвалися лише 15 депутатів із 64

Про це стало відомо із трансляції засідання, передає RegioNews.

Після реєстрації мер міста Володимир Буряк вийшов до трибуни і пояснив причину звільнення Анатолія Куртева з посади секретаря Запорізької міськради. За його словами, він не пройшов перевірку в НАЗК.

Буряк заявив, що під час сесії мали ухвалюватися питання виділенні грошей медикам, дітям бійців АТО/ООС, фінансування соцзахисту. Депутатів, які не прийшли, или пришли и не зарегистрировались, мер звинуватив у "політизованості”.

В результаті міський голова прийняв рішення закрити сесію через неможливість розпочати пленарне засідання.

Сесія неповноважна, я її закриваю", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що мер Запоріжжя розпорядився звільнити секретаря міськради.

Також повідомлялось, що на 30 червня мер Запоріжжя скликав депутатів на сесію.

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