У Запоріжжі депутати влаштували бойкот меру і проігнорували сесію міськради
У Запоріжжі сьома сесія міської ради не відбулася через відсутність кворуму, в залі зареєструвалися лише 15 депутатів із 64
Про це стало відомо із трансляції засідання, передає RegioNews.
Після реєстрації мер міста Володимир Буряк вийшов до трибуни і пояснив причину звільнення Анатолія Куртева з посади секретаря Запорізької міськради. За його словами, він не пройшов перевірку в НАЗК.
Буряк заявив, що під час сесії мали ухвалюватися питання виділенні грошей медикам, дітям бійців АТО/ООС, фінансування соцзахисту. Депутатів, які не прийшли, или пришли и не зарегистрировались, мер звинуватив у "політизованості”.
В результаті міський голова прийняв рішення закрити сесію через неможливість розпочати пленарне засідання.
Сесія неповноважна, я її закриваю", - сказав він.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що мер Запоріжжя розпорядився звільнити секретаря міськради.
Також повідомлялось, що на 30 червня мер Запоріжжя скликав депутатів на сесію.
Читайте також: Запорізькі іуди: як мера Буряка зрадила його ж коаліція.