У Києві з прогулянкового теплохода випав чоловік
У Києві біля мосту Патона співробітники водної річкової поліції врятували п'яного чоловіка, який впав з екскурсійного теплохода в річку Дніпро
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу столичної поліції.
"Ми з'ясували, що потерпілий у нетверезому стані відпочивав на кораблі і випадково впав у воду. Коли ми його витягли, то запропонували викликати швидку допомогу, проте він відмовився", - уточнили в поліції.
У пресслужбі додали, що з початку року в столиці на воді загинули 42 людини, ще 26 – врятували поліцейські.
Нагадаємо, що у столичному метро помер кур'єр.
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