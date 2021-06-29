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29 червня 2021, 16:57 68

У Києві з прогулянкового теплохода випав чоловік

29 червня 2021, 16:57 68
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Фото: Нацполіція
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У Києві біля мосту Патона співробітники водної річкової поліції врятували п'яного чоловіка, який впав з екскурсійного теплохода в річку Дніпро

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу столичної поліції.

"Ми з'ясували, що потерпілий у нетверезому стані відпочивав на кораблі і випадково впав у воду. Коли ми його витягли, то запропонували викликати швидку допомогу, проте він відмовився", - уточнили в поліції.

У пресслужбі додали, що з початку року в столиці на воді загинули 42 людини, ще 26 – врятували поліцейські.

Нагадаємо, що у столичному метро помер кур'єр.

Україна Київ поліція НП Столиця

 
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