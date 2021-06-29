У Києві з прогулянкового теплохода випав чоловік

Фото: Нацполіція

У Києві біля мосту Патона співробітники водної річкової поліції врятували п'яного чоловіка, який впав з екскурсійного теплохода в річку Дніпро

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу столичної поліції.

"Ми з'ясували, що потерпілий у нетверезому стані відпочивав на кораблі і випадково впав у воду. Коли ми його витягли, то запропонували викликати швидку допомогу, проте він відмовився", - уточнили в поліції.

У пресслужбі додали, що з початку року в столиці на воді загинули 42 людини, ще 26 – врятували поліцейські.

Нагадаємо, що у столичному метро помер кур'єр.