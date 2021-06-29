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29 червня 2021, 15:29 73

На Луганщині ексголові ДВК повідомили про підозру у фальсифікації виборчої документації

29 червня 2021, 15:29 73
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Фото: з відкритих джерел
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У Луганській області правоохоронці повідомили про підозру колишньому голові та секретарю дільничної виборчої комісії у фальсифікації виборчої документації

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Встановлено, що під час виборів селищного голови Старобільського району Луганської області в період проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року вони здійснили фальсифікацію та знищення виборчої документації", - повідомили правоохоронці.

Так, під час проведення місцевих виборів, на той час голова та секретар однієї з ДВК внесли до протоколів про підрахунок голосів завідомо неправдиві відомості про кількість голосів виборців, поданих на користь одного з кандидатів на посаду селищного голови.

Колишньому голові та секретарю однієї з дільничних виборчих комісій слідчі вже повідомили про підозру за фальсифікацію та знищення виборчої документації.

Нагадаємо, 10 червня у Києві правоохоронці повідомили про підозру у скоєнні злочину голові дільничної виборчої комісії, а саме у навмисному внесенні у виборчий протокол неправдивої інформації, який потім було подано до ТВК Дарницького району.

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