Президент підписав закон про податки для "інтернет-гігантів"

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Президент Володимир Зеленський підписав закон про "податок на Google": він зобов'яже нерезидентів сплачувати податки в бюджет за надані українцям електронні послуги

Як передає RegioNews, про це повідомляється на сайті президента.

Так, підписаний закон визначає особливий порядок оподаткування податком на додану вартість компаній-нерезидентів, що надають електронні послуги особам, які проживають на території України.

В Офісі президента зазначають, що це дасть змогу збільшити надходження до державного бюджету від ПДВ і, в якості приклада, наводять аналогічну практику у країнах ЄС, Австралії та Білорусі.

Передбачається, що податки в Україні сплачуватимуть такі інтернет-гіганти, як Facebook, Apple, Microsoft, Netflix, Wargaming Group, Bloomberg.

Нагадаємо, 3 червня Рада схвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №4184 про так званий "податок на Google". Він зобов'яже інтернет-гігантів, які працюють в Україні, сплачувати податки до українського держбюджету.