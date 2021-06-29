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Президент підписав закон про податки для "інтернет-гігантів"
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29 червня 2021, 08:29 389

Президент підписав закон про податки для "інтернет-гігантів"

29 червня 2021, 08:29 389
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Фото: zelenskiy_official
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на русском языке

Президент Володимир Зеленський підписав закон про "податок на Google": він зобов'яже нерезидентів сплачувати податки в бюджет за надані українцям електронні послуги

Як передає RegioNews, про це повідомляється на сайті президента.

Так, підписаний закон визначає особливий порядок оподаткування податком на додану вартість компаній-нерезидентів, що надають електронні послуги особам, які проживають на території України.

В Офісі президента зазначають, що це дасть змогу збільшити надходження до державного бюджету від ПДВ і, в якості приклада, наводять аналогічну практику у країнах ЄС, Австралії та Білорусі.

Передбачається, що податки в Україні сплачуватимуть такі інтернет-гіганти, як Facebook, Apple, Microsoft, Netflix, Wargaming Group, Bloomberg.

Нагадаємо, 3 червня Рада схвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №4184 про так званий "податок на Google". Він зобов'яже інтернет-гігантів, які працюють в Україні, сплачувати податки до українського держбюджету.

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