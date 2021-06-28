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28 червня 2021, 15:50 27

У вівторок, 29 червня, відбудеться позачергове засідання Верховної Ради

28 червня 2021, 15:50 27
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Фото з відкритих джерел
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Народні депутати України зберуться на позачергове засідання Верховної Ради у вівторок, 29 червня

Про це повідомив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає RegioNews з посиланням на РБК-Україна.

Очікується, що нардепи розглянуть пакет законів, що стосується оборонного сектора: законопроєкт Про Національний опір, суміжний з ним - про збільшення чисельності Збройних сил України, а також законопроєкт про критичну інфраструктуру.

Як повідомлялося, Президент Зеленський вніс до Ради законопроєкт про великий Державний герб України сьогодні, на урочистому засіданні Верховної Ради з нагоди Дня Конституції.

Верховна Рада засідання позачергове Олександр Корнієнко законопроєкт

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