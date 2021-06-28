У вівторок, 29 червня, відбудеться позачергове засідання Верховної Ради
Народні депутати України зберуться на позачергове засідання Верховної Ради у вівторок, 29 червня
Про це повідомив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає RegioNews з посиланням на РБК-Україна.
Очікується, що нардепи розглянуть пакет законів, що стосується оборонного сектора: законопроєкт Про Національний опір, суміжний з ним - про збільшення чисельності Збройних сил України, а також законопроєкт про критичну інфраструктуру.
Як повідомлялося, Президент Зеленський вніс до Ради законопроєкт про великий Державний герб України сьогодні, на урочистому засіданні Верховної Ради з нагоди Дня Конституції.
У "Слузі народу” назвали дату розгляду законопроєкту про олігархівВсі новини »
25 червня 2021, 12:23До Ради проходять чотири партії – опитування
24 червня 2021, 18:05Квартири та акцизи: комітет Ради підтримав ідею Кабміну про нові податки для громадян
24 червня 2021, 15:04
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Euronews переміг BBC: яку заміну Мендель знайшли у Зеленського
З миру по нитці. Навіщо Кирилу Тимошенку "мала приватизація"