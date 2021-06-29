Лещенко в пятницу будет отчитываться перед нардепами об открытии рынка земли

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Во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 2 июля, выступит министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко

Об этом сообщил председатель ВР Дмитрий Разумков на заседании согласительного совета, передает RegioNews.

"Было предложение, связанное с реформой земли. Предлагается пригласить на час вопросов к правительству все же Лещенко, профильного министра", – сказал спикер.

Кроме этого, он отметил, что во время вопросов к правительству у народных депутатов, как всегда, будет возможность задать вопрос премьер-министру Денису Шмигалю.

Напомним, в конце мая Шмыгаль распорядился разработать документы для запуска рынка земли.