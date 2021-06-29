08:52  29 июня
В Украине за сутки выявили 180 новых случаев COVID-19
08:29  29 июня
Президент подписал закон о налогах для "интернет-гигантов"
08:11  29 июня
На Донбассе из-за обстрелов боевиков ранение получил военнослужащий ООС
UA | RU
UA | RU
29 июня 2021, 12:05 264

Лещенко в пятницу будет отчитываться перед нардепами об открытии рынка земли

29 июня 2021, 12:05 264
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 2 июля, выступит министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко

Об этом сообщил председатель ВР Дмитрий Разумков на заседании согласительного совета, передает RegioNews.

"Было предложение, связанное с реформой земли. Предлагается пригласить на час вопросов к правительству все же Лещенко, профильного министра", – сказал спикер.

Кроме этого, он отметил, что во время вопросов к правительству у народных депутатов, как всегда, будет возможность задать вопрос премьер-министру Денису Шмигалю.

Напомним, в конце мая Шмыгаль распорядился разработать документы для запуска рынка земли.

Верховная Рада

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Кадровый чендж на Сумщине: как Живицкий будет ревизовать закрома Фомы
Euronews победил BBC: какую замену Мендель нашли у Зеленского
Все публикации »
Михаил Басараб
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua