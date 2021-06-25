Фукс став впливовим через оборудки та зв'язки з Аваковим та Порошенком – журналіст

Фото з відкритих джерел

Російсько-український бізнесмен Павло Фукс, який отримав санкції РНБО, є лише виконавцем в грі більш впливових гравців – Ігоря Коломойського, Петра Порошенка та Арсена Авакова

Про це в ефірі "24 каналу" розказав журналіст-розслідувач Дмитро Гнап.

На думку журналіста, Павло Фукс, який отримав санкції РБНО у зв'язку з підозрою в махінаціях щодо використання ліцензій на 19 газових родовищ на Полтавщині через фірму "Голден Деррік", був маріонеткою, ширмою у більш впливових гравців, зокрема, у колишнього президента Петра Порошенка, його оточення та у міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

За його словами, саме в їх інтересах він отримав ці 19 газових родовищ.

"Тобто Фукс фактично представляв інтереси оточення Порошенка та Авакова при прибиранні до рук цих газових родовищ. Тому це була супермегаскандальна оборудка", - сказав Гнап.

Він нагадав, що у 2018 році рішення про передачу 19 перспективних, розвіданих за державний кошт газових родовищ особисто лобіював, підтримував та нахиляв депутатів Полтавської обласної ради голова Полтавської облради Олександр Біленький від Блоку Петра Порошенка.

"Ось цей Біленький фактично зробив все, щоб оформити передачу фірмі, пов’язаній з Фуксом, цих 19 родовищ. Тому Фукс, звісно, отримав певну частку від цієї оборудки для себе. Але він був лише виконавцем", - відзначив журналіст.

Також, на його думку, Фукс намагатиметься в судах оскаржити рішення РНБО.

Як повідомлялося, 18 червня РНБО ввела санкції проти Фірташа та Фукса.

Нагадаємо, позачергові вибори міського голови Харкова призначені на 31 жовтня 2021 року. Після смерті Геннадія Кернеса Ігор Терехов став секретарем Харківської міськради в грудні 2020 року і є в.о. міського голови Харкова.

Раніше ми писали, що пакет санкцій, які РНБО ввела проти російсько-українського бізнесмена Павла Фукса, може вдарити по планам Ігоря Терехова перемогти на виборах міського голови Харкова в якості компромісної фігури від Авакова, Фукса і Порошенка.