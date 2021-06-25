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25 червня 2021, 19:41 22

Після санкцій проти Фукса РНБО варто звернути увагу на його ставленика Терехова, – блогер

25 червня 2021, 19:41 22
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Російський бізнесмен Павло Фукс, проти якого Радою національної безпеки і оборони України введено санкції, поставив керувати Харковом свого протеже – Ігоря Терехова. І цю проблему треба вирішувати

Про це заявив блогер Денис Казанський.

"Російський бізнесмен близько дружив з покійним мером Харкова Генадієм Кернесом. І коли Кернес тяжко захворів і потрапив до лікарні, Фукс став єдиною людиною, яка постійно мала доступ до мера, стверджувала, що знаходиться з ним на прямому зв'язку і спілкувалася від його імені. Ця обставина допомогла Фуксу скористатися недієздатністю Кернеса і поставити керувати Харковом свою людину – Ігоря Терехова", – сказав Казанський.

Блогер вважає, що харківський мер Генадій Кернес вже був при смерті, коли від його імені до Харківської міськради дійшов електронний лист, в якому він нібито пропонував обрати Терехова секретарем міської ради.

"Лист було завірено не особистим, а електронним підписом Кернеса. Чи зміг би Кернес в той момент написати такий лист – велике питання. Адже з лікарні Кернес жодного разу не звертався до своїх виборців навіть через відеоролики у соцмережах. І про те, що мер у дуже поганому стані, здогадувалися ще за кілька місяців до його смерті. Саме завдяки цьому відверто липовому листу протеже Павла Фукса Ігор Терехов був обраний секретарем міської ради, і тепер саме він керує Харковом", - зазначив Казанський.

На підтвердження зв'язку між Фуксом та Тереховим блогер цитує самого підсанкційного бізнесмена: "Я прийшов підтримати Терехова, як людину, яку я добре знаю. Та в принципі я хочу, щоб ця людина керувала містом".

За словами Казанського, після введення санкцій проти Фукса виникає цілком закономірне питання: "Що робити з його ставлеником на чолі другого за величиною міста України? Адже тепер виходить, що Харковом керує людина, яку за допомогою махінацій зробив секретарем міськради російський бізнесмен, визнаний загрозою національній безпеці".

"Погодьтеся, звучить досить дико. І очевидно, що РНБО варто було б тепер звернути увагу і на цю проблему", - підкреслив Казанський.

Блогер також нагадав, що до недавнього часу Павло Фукс взагалі не вважався українським олігархом, бо він мав російське громадянство і бізнес у Москві. "Однак, після Майдану Фукс раптом вирішив виїхати в Україну, розвивати бізнес тут", - сказав він.

Як повідомлялося, Рада нацбезпеки і оборони України 18 червня вирішила ввести санкції проти бізнесмена Павла Фукса. Про це на брифінгу повідомив секретар РНБО Олексій Данилов. В свою чергу Фукс заявив, що не має відношення до компаній, проти яких введено санкції та з якими його пов'язує РНБО. Він назвав рішення Радбезу помстою секретаря РНБО Олексія Данилова.

санкції РНБО Харків Павло Фукс Ігор Терехов експерт

 
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