Поліція покриває кримінальні витівки моїх опонентів на виборах - Добкін

Ті, хто веде виборчу боротьбу в Харкові не за правилами, повинні будуть відповісти за свої дії, в тому числі замовники

Таку заяву в ефірі програми "Велика п'ятниця" на каналі Україна24 зробив Михайло Добкін, коментуючи серію кримінальних інцидентів, об'єктами яких стали співробітники газети "Время Добкина" в Харкові.

"Вони працюють повністю під заступництвом поліції, поліція не дає їх зачепити, а іноді навіть провокують якісь речі, щоб від нас була зворотна реакція і нас звинуватили в дестабілізації ситуації... Після того, як закінчаться вибори, я розберуся в кожному підпалі, в кожному нападі, з кожним, хто брав у цьому участь, вони мені відомі", – сказав Михайло Добкін.

За його словами, зараз він намагається "приймати рішення зі спокійною головою", але після виборів зробить все, щоб нападники "заплатили ту ціну, яку повинні заплатити за їх погані дії, особливо це стосується тих, хто їх наймає".

Коментарі Михайла Добкіна стосувалися цілої серії інцидентів з нападами і підпалів у квітні автомобілів співробітників редакції газети "Время Добкина". Жоден з епізодів, у тому числі відверто кримінального характеру, ще не був розслідуваний поліцією.

Михайло Добкін в даний час планує висуватися на посаду міського голови Харкова, позачергові вибори призначені на 31 жовтня. Його головним ймовірним опонентом є тимчасово виконуючий обов'язки мера міста Ігор Терехов.