Полиция покрывает криминальные выходки моих оппонентов на выборах – Добкин

Те, кто ведет избирательную борьбу в Харькове не по правилам, должны будут ответить за свои действия, в том числе заказчики

Такое заявление в эфире программы "Большая пятница" на канале Украина24 сделал Михаил Добкин, комментируя серию криминальных инцидентов, объектами которых стали сотрудники газеты "Время Добкина" в Харькове.

"Они работают полностью под покровительством полиции, полиция не дает их тронуть, а иногда даже провоцируют какие-то вещи, чтобы от нас была обратная реакция и нас обвинили в дестабилизации ситуации... После того, как закончатся выборы, я разберусь в каждом поджоге, в каждом нападении, с каждым, кто принимал в этом участие, они мне известны", – сказал Михаил Добкин.

По его словам, сейчас он старается "принимать решения со спокойной головой", но после выборов сделает все, чтобы нападавшие "заплатили ту цену, которую должны заплатить за их плохие действия, особенно это касается тех, кто их нанимает".

Комментарии Михаила Добкина касались целой серии инцидентов с нападениями и поджогов в апреле автомобилей сотрудников редакции газеты "Время Добкина". Ни один из эпизодов, в том числе откровенно уголовного характера, еще не был расследован полицией.

Михаил Добкин в настоящее время планирует выдвигаться на должность городского головы Харькова, внеочередные выборы назначены на 31 октября. Его главным вероятным оппонентом является временно исполняющий обязанности мэра города Игорь Терехов.