Михайло Добкін: Харків'яни повинні перестати себе почувати в "гуманітарній окупації"

Міський голова Харкова в 2006-2010 рр. Михайло Добкін вважає, що важливий не тільки економічний підйом країни, а й гуманітарний

Про це він сказав в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі Україна24.

За словами Михайла Добкіна, повноцінного задоволення і щастя у своїй власній країні люди не будуть відчувати до тих пір, поки в окремих регіонах люди не перестануть відчувати себе знедоленими в гуманітарному плані.

"У тому плані, що у них відбирають їх право на свою пам'ять, на свою ментальність, на свою культуру, на свою історію, на свою думку. Це я і про горезвісну мову говорю, і про історичну пам'ять, і про ставлення до тих героїв, які сьогодні важливі і улюблені в Харкові", - зазначив політик.

За словами Михайла Добкіна, вчора він надиво відзначив, що президент Володимир Зеленський в інтерв'ю сказав: як повинен називатися проспект - Жукова або Григоренка - повинні вирішувати харків'яни.

"Для мене це відмінний маркер, за яким потрібно заткнути рот всім цим В'ятровичам, і таким же, як він, яких дуже багато, які розповідають людям на тих територіях, де ніколи не були, що їм робити, як їм робити, кого їм любити, кого їм цінувати. Тому я дуже хочу, щоб разом з економічним підйомом у нас стався гуманітарний підйом, щоб харків'яни не відчували себе в гуманітарній окупації", - підсумував Михайло Добкін.

Нагадаємо, раніше Михайло Добкін заявляв, що тимчасовий мер Харкова Ігор Терехов нічого не зробив, щоб захистити проспект маршала Жукова, хоча часто піариться на цій темі.

Крім того, Михайло Добкін вважає, що нинішня міська влада Харкова разом з облдержадміністрацією не змогли і не захотіли відстояти позицію щодо збереження статусу російської мови як регіональної в Харкові.

"У 2012 році Харківська міська рада через те, що був прийнятий закон ВР "Про статус регіональних мов", прийняла відповідне рішення. І настільки професійно працювали завжди в Харкові, що це рішення трималося одне з останніх", – зазначав Михайло Добкін.

Нагадаємо, що 25 травня Харківський окружний адміністративний суд визнав недійсним рішення міської ради про надання російській мові статусу регіональної.

На думку Михайла Добкіна, в даному випадку в Харкові відбулася банальна здача міською владою позиції: "Я думаю, що це було умисне рішення, узгоджене рішення з облдержадміністрацією, яку в свою чергу, напевно, штормили центральні органи влади. І, на жаль, ті, хто сьогодні відповідає за Харків – вони це питання пустили під укіс".

Нагадаємо, що 31 жовтня в Харкові пройдуть позачергові вибори міського голови.