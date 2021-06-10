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10 червня 2021, 19:01 9

Михайло Добкін: Юристи Терехова не з'явилися до суду, де вирішувалася доля проспекту Жукова

10 червня 2021, 19:01 9
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Тимчасовий мер Харкова Ігор Терехов нічого не зробив, щоб захистити проспект маршала Жукова, хоча весь травень піарився на цій темі

Про це на своєму телеграм-каналі заявив міський голова Харкова в 2006-2010 роках Михайло Добкін.

"Сьогодні Харківський окружний адміністративний суд скасував рішення мерії про перейменування проспекту Петра Григоренка в проспект Маршала Жукова" - такі заголовки з'явилися в українських ЗМІ", - написав Добкін.

Він також нагадав, що більшість харків'ян "пам'ятають пафосні заяви тимчасового керівника міста про "не дозволимо вкрасти історичну пам'ять; відстоїмо і захистимо Маршала Перемоги...".

"Він піарився на цій темі весь травень, включаючи численні інтерв'ю і в сам День Перемоги. І що в підсумку? А нічого. Повний нуль! Суд по Маршалу Жукову з тріском програли. Програли через те, що юристи Харківської міської ради не з'явилися до суду!!! НЕ З'ЯВИЛИСЯ!"- обурився політик.

"Ви ж розумієте, що дати команду юридичному департаменту Харківської міської ради не відправляти юристів до суду могла тільки одна людина! Хоча, яка він людина?! Боягузлива миша, сіра", - підсумував Добкін.

Нагадаємо, сьогодні Харківський окружний адміністративний суд задовольнив адміністративні позови до міськради про визнання протиправним та скасування рішення, що передбачає повернення проспекту Петра Григоренка імені радянського маршала Георгія Жукова. Юристи Харківської міськради на сьогоднішнє засідання суду не з'явилися, не дивлячись на всі обіцянки Терехова не допустити чергового перейменування.

Так, 10 травня Терехов заявив, що у Харкові й надалі існуватимуть пам'ятник маршалу Георгію Жукову і проспект його імені. "Я хочу, щоб всі харків'яни знали, що в місті Харкові стояв, стоїть і стоятиме пам'ятник Георгію Жукову, проспект буде і надалі мати ім'я великого маршала перемоги", - сказав Терехов. Він також запевнив, що у Харкові відзначатимуть День Перемоги саме 9 травня.

Жуков Харків Михайло Добкін Ігор Терехов

 
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