Михаил Добкин: Харьковчане должны перестать себя чувствовать в "гуманитарной оккупации"

Городской голова Харькова в 2006-2010 гг. Михаил Добкин считает, что важен не только экономический подъем страны, а и гуманитарный

Об этом он сказал в эфире программы "Большая пятница" на телеканале Украина24.

По словам Михаила Добкина, полноценного удовлетворения и счастья в своей собственной стране люди не будут чувствовать до тех пор, пока в отдельных регионах люди не перестанут ощущать себя обездоленными в гуманитарном плане.

"В том плане, что у них отбирают их право на свою память, на свою ментальность, на свою культуру, на свою историю, на свое мнение. Это я и про пресловутый язык говорю, и про историческую память, и про отношения к тем героям, которые сегодня важны и любимы в Харькове", - отметил политик.

По словам Михаила Добкина, вчера он на удивление отметил, что президент Владимир Зеленский в интервью сказал: как должен называться проспект - Жукова или Григоренко - должны решать харьковчане.

"Для меня это отличный маркер, по которому нужно заткнуть рот всем этим Вятровичам, и таким же, как он, которых очень много, которые рассказывают людям на тех территориях, где никогда не были, что им делать, как им делать, кого им любить, кого им ценить. Поэтому я очень хочу, чтобы вместе с экономическим подъемом у нас произошел гуманитарный подъем, чтобы харьковчане не чувствовали себя в гуманитарной оккупации", - подытожил Михаил Добкин.

Напомним, ранее Михаил Добкин заявлял, что временный мэр Харькова Игорь Терехов ничего не сделал, чтобы защитить проспект маршала Жукова, хотя часто пиарится на этой теме.

Кроме того, Михаил Добкин считает, что нынешняя городская власть Харькова вместе с облгосадминистрацией не смогли и не захотели отстоять позицию по сохранению статуса русского языка как регионального в Харькове.

"В 2012 году Харьковский городской совет из-за того, что был принят закон ВР "О статусе региональных языков", принял соответствующее решение. И настолько профессионально работали всегда в Харькове, что это решение держалось одно из последних", – отмечал Михаил Добкин.

Напомним, что 25 мая Харьковский окружной административный суд признал недействительным решение городского совета о предоставлении русскому языку статуса регионального.

По мнению Михаила Добкина, в данном случае в Харькове произошла банальная сдача городской властью позиции: "Я думаю, что это было умышленное решение, согласованное решение с облгосадминистрацией, которую в свою очередь, наверное, штормили центральные органы власти. И, к сожалению, те, кто сегодня отвечает за Харьков – они этот вопрос пустили под откос".

Напомним, что 31 октября в Харькове пройдут внеочередные выборы городского головы.