Харківська міська влада просто здала позиції щодо регіональної російської мови - Добкін

Харківська міська влада разом з облдержадміністрацією не змогли і не захотіли відстояти позицію щодо збереження статусу російської мови як регіональної

Таку думку висловив міський голова Харкова (2006-2010) Михайло Добкін в ефірі програми "Хард з Влащенко"на телеканалі "Україна 24".

"У 2012 році Харківська міська рада через те, що був прийнятий закон ВР "Про статус регіональних мов", прийняла відповідне рішення. І настільки професійно працювали завжди в Харкові, що це рішення трималося одне з останніх", – зазначив Михайло Добкін.

За його словами, Харків був у числі тих небагатьох міст, де це рішення трималося аж до сьогоднішнього дня.

"Їх не могли скасувати, тому що було все дуже чітко і правильно за законом виписано", –підкреслив Михайло Добкін.

Він вважає, що в даному випадку в Харкові відбулася банальна здача міською владою позиції.

"Я думаю, що це було умисне рішення, узгоджене рішення з облдержадміністрацією, яку в свою чергу, напевно, штормили центральні органи влади. І, на жаль, ті, хто сьогодні відповідає за Харків – вони це питання пустили під укіс", - підсумував політик.

Нагадаємо, сьогодні Харківський окружний адміністративний суд визнав недійсним рішення міської ради Про надання російській мові статусу регіональної.

Довідка: 10 серпня 2012 року набрав чинності закон "Про засади державної мовної політики".

Вже 20 серпня 2012 року Харківська міська рада надала російській мові статус регіональної в місті. Тоді під час позачергової сесії за це рішення проголосували всі 76 зареєстрованих для голосування депутатів. Представники опозиції проігнорували участь у цьому голосуванні.

Крім того, 30 серпня слідом за міськрадою депутати Харківської облради також присвоїли російській мові статус регіональної. За рішення проголосували 98 депутатів.

У 2018-му році дане рішення було скасовано Харківською облрадою.

Зазначимо, що на той момент міським головою Харкова був Геннадій Кернес, а головою ОДА – Михайло Добкін.

І головною причиною введення російської мови як регіональної було те, що в Харкові проживають представники понад 100 національностей, крім того, станом на 2001 рік чисельність російськомовних харків'ян склала 954 тис.901 чол. (65,9% жителів міста).

При цьому заявлялося, що державною мовою в регіоні залишається українська, впровадження ж російської в якості регіональної мови сприятиме реалізації інтересів російськомовних харків'ян.